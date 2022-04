Pension am Flugplatz Stendal-Borstel: Ein langer, steiniger Weg

Die ehemalige Flugleitzentrale des Stendaler Flugplatzes wird eine Pension. Sie bietet nicht nur Zimmer in verschiedenen Größen, sondern auch Räume für Seminare und andere Veranstaltungen.

Donald LykoBorstel - Den Mitgliedern des Borsteler Ortschaftsrates reißt langsam der Geduldsfaden. Denn noch immer hat sich nichts getan, um für die sanierte Flugleitzentrale eine Zufahrt zu schaffen. Was den Ärger der Ortsräte potenziert: Nach einem Treffen von Vertretern der Ratsfraktionen im August mit dem Investor Dirk Muszczak und einer Anfrage im Stadtrat, schien Bewegung in die Sache zu kommen. Schien es so, als ob der Ratsbeschluss aus dem September 2020 nun doch endlich umgesetzt werden würde. Passiert ist dennoch nichts.