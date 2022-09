Weltreise Per Whatsapp in Marokko dabei: Wenn der Enkel mit dem Fahrrad von der Altmark aus in die Welt zieht

Florian Zersch aus Ringfurth ist seit April mit Fahrrad und Zelt in der Welt unterwegs. Zwei Jahre will er fortbleiben. Inzwischen ist er auf dem afrikanischen Kontinent angekommen. Im November soll es über den großen Teich gehen. In der Heimat fiebert die Familie mit, wenn er per Whatsapp von seinen Abenteuern berichtet. Seine Großeltern fiebern vor allem dem Tag seines Nach-Hause-Kommens entgegen.