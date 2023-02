Stendal - „Wir haben ja auch ständig Poststreik. Da bleibt das ein oder andere mal liegen“, sagte die Richterin im Beilprozess am Landgericht Stendal. Sie hat den Angeklagten beim Verhandlungstag am Montag, 6. Februar, gefragt, ob er ein Schreiben seines Gutachters schon erhalten hat, was er verneinte. Es ist eine Unterhaltung, die in dieser Form immer häufiger in deutschen Gerichtssälen passiert. Michael Steenbuck, Richter und Pressesprecher des Landgerichts Stendal, erklärt, mit welchen Problemen die Justiz wegen Streiks und Personalmangels bei der Post zu kämpfen hat.