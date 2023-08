Mathias Barniske, vielen Tangermündern als Pfarrer der St.-Stephansgemeinde bekannt, ist heute vor einer Woche aus dem Leben geschieden. Am Freitag, 4. August, verstarb er im Alter von 75 Jahren.

Mathias Barniske während der Zeit in Genthin.

Tangermünde - Von vielen Menschen hatte der Theologe im Laufe der Jahrzehnte die Herzen erobert. Von 1999 bis 2004 war Mathias Barniske Pfarrer in Tangermünde. Danach zog es ihn in Gemeinden östlich der Elbe. Doch bis zuletzt blieb er dem Christlichen Jugenddorfwerk in Billberge treu, war hier vielen Veranstaltungen ständiger Begleiter.