Evangelische Kirche in Tangermünde Pfarrer Voigtländer wünscht sie: Die Gemeinde soll mitgestalten

Otto-Fabian Voigtländer ist seit Juli 2024 Pfarrer der evangelischen Kirche in Tangermünde. Wie er die ersten Monate erlebt hat, was ihm besonders gefällt und was Neues entstanden ist.