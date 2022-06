Pfingstbrauch „Pfingstochsen“ schmücken seit mehr als 70 Jahren das kleine Uetz bei Tangerhütte

Wenn die Uetzer „Pfingstochsen“ in ihrem kleinen Dorf in der Altmark junge „Maien“, also frische Birkenbäumchen, an die Häuser anschlagen, dann führen sie damit eine jahrzehntealte Tradition fort. Anders als einst sind heute aber nicht mehr nur unverheiratete Männer dabei.