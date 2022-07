Picknick und Sackhüpfen im Tangerhütter Gartentraum

Zahlreiche Besucher folgten am Sonntag der Einladung zum Picknick in den Tangerhütter Gartentraumpark. Einheimische und ukrainische Flüchtlinge verlebten gemeinsam fröhliche Stunden.

Tangerhütte - Landesweit bat am Sonntag das Netzwerk „Gartenträume“ zum lauschigen Picknick in seine Parks und Gärten. Bei herrlichem Sommerwetter folgten dieser Einladung auch viele Tangerhütter und Gäste der jüngsten Stadt der Altmark. Unter schattigen Bäumen auf den Wiesen vor der Remise am Neuen Schloss und vor dem Mausoleum wurden die Decken ausgebreitet. Für das leibliche Wohl hatten die Besucher reichlich gesorgt. Mit prall gefüllten Picknickkörben kamen sie in den Stadtpark.