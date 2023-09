Eine Stadtratsfraktion in Stendal stimmt auffällig oft ähnlich wie die AfD ab. Gibt es Risse in der "Brandmauer"?

Ähnliches Abstimmungsverhalten: Kuschelt diese Fraktion in Stendal mit der AfD?

In Stendal scheint es eine Fraktion mit der Brandmauer in Richtung AfD nicht ganz so streng zu nehmen.

Stendal - Auf Bundesebene wird immer wieder von einer sogenannten Brandmauer in Richtung der AfD gesprochen. Eine Zusammenarbeit wird strikt abgelehnt. In Stendal sieht das eine Stadtratsfraktion nicht ganz so streng.

Bei dem Abstimmungsverhalten der einzelnen Fraktionen im Stadtrat fällt auf: Die Freien Stadträte Stendal/Bürger für Stendal (FSS/BfS) tendieren häufiger in Richtung AfD als andere Fraktionen.

Fraktionsvorsitzender in Stendal: „Wir sind keine Partei.“

So auch in der Stadtratssitzung am Montag, 25. September. Bei zwei Anträgen zum Thema Haushalt haben sich entweder FSS/BfS auf die Seite der AfD oder die AfD auf die Seite der FSS/BfS geschlagen.

Wie erklärt sich das Christian Röhl, Fraktionsvorsitzender der FSS/BfS-Fraktion? „Wir sind keine Partei“, sagt er zunächst. An parteipolitische Vorgaben in Form von Brandmauern sind er und seine Fraktionsmitglieder nicht gebunden.

Eine „Zusammenarbeit“ finde in der Kommunalpolitik auf einer „sachlichen Ebene“ statt, so Röhl. Heißt: Wenn die AfD einen ordentlichen Antrag stellt, gebe es für ihn auch keinen Grund, den abzulehnen.