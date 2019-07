Ein Mann ist am Freitag in Tangerhütte mit einer Schreckschuss-Maschinenpistole des Typs AK 47 durch Tangerhütte gewandert. Symbolfoto: Anja Guse

Tangerhütte (vs) l EIn stark alkoholisierter 60-Jähriger hat am Freitag Angst und Schrecken in Tangerhütte (Altmark) verbreitet. Er lief mit einer AK 47, einer Schreckschuss-Maschinenpistole, durch die Stadt und schoss in die Luft.

Ein Zeuge benachrichtigte die Polizei. Vor Ort angekommen, konnte der 60-jährige Tangerhütter auf dem Boden liegend festgestellt werden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung verlor er das Bewusstsein. Ein Zeuge nutzte die Gunst der Stunde, eilte zu ihm und nahm ihm die Waffe weg. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Betrunkene wurde in das Krankenhaus nach Stendal gebracht.

Die Polizei durchsuchte im Anschluss sein Wohnhaus und stellte diverse Schreck- und Luftdruckwaffen sicher. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das angeforderte Spezialeinsatzkomando konnte den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen.