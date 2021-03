Verkehrsunfall in Stendal: Ein VW fuhr zunächst gegen eine Laterne, dann kam es auch noch zu einem Brand.

Stendal (vs) l Zuerst krachte der Kleinwagen gegen eine Laterne, dann fing der Wagen auch noch Feuer. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es zu diesem Unfall am Kreisverkehr in Höhe des Finanzamtes in Stendal.

Aktive der Feuerwehr Stendal löschten den Brand. Die Fahrerin des VW erlitt ein Schock. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste der Kreisel halbseitig gesperrt werden, sodass sich der Verkehr in alle Richtungen staute.

Ein Abschleppdienst wurde hinzugezogen, um den VW abzuschleppen. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.