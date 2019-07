Ein Iraker aus einer Gruppe Feiernder griff am Sonnabend eine 21-jährige Frau an, die in der Folge verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.

Stendal l Eine Gruppe von etwa 25 Personen feierte am Sonnabend in einer Gartenanlage am Dahrenstedter Weg. Sie tat das derart laut, dass sich Nachbarn gestört fühlten und die Verantwortliche des Gartenvereins informierten. Gemeisam mit der 21-jährigen Hinweisgeberin und einem 19-jährigen Begleiter suchte diese kurz nach Mitternacht die Feiernden auf, um mit ihnen zu reden.

Die 21-Jährige hielt dabei ihr Handy mit eingeschalteter Taschenlampe in der Hand, was einem 20-jährigen Iraker aus der Gruppe der Feiernden missfiel. Er griff die junge Frau unvermittelt an. In der Folge wurde diese zu Boden gerissen und auf sie eingetreten. Um dies zu unterbinden, griff ihr 19-Jähriger Begleiter ein. Dabei erlitt er eine Daumenverletzung an der Hand.

Während der Anfahrt der Polizeibeamten entfernte sich die feiernde Personengruppe von der Gartenanlage.

Die 21-Jährige sowie der 19-Jährige erlitten leichte Verletzungen und suchten selbstständig einen Arzt auf. Gegen den 20-Jährigen Iraker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.