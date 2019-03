Die Polizei wurde zum Einsatzort in Stendal gerufen, nachdem Sanitäter einen renitenten Mann überwätigt hatten. Symbolbild: Martin Rieß

Erst rief ein Stendaler Hilfe herbei, dann griff er die Sanitäter an.

Stendal l Ein 35-jähriger Stendaler hat am Sonnabend kurz nach Mitternacht in seiner Wohnung Rettungskräfte angegriffen. Er hatte per Notruf medizinische Hilfe erbeten, lehnte sie dann aber ab und ging plötzlich mit einem Küchenmesser auf die Sanitäter los.

Die Helfer konnten den Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Verletzt wurde niemand. Jetzt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.