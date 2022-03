Polizei nimmt bewaffneten Mann in Stendal fest und stellt zwei Softgun-Waffen sicher

Für Aufsehen hat ein Polizeieinsatz in Stendal gesorgt. Beamte nahmen einen bewaffneten Mann in der Brüderstraße fest. Er besaß zwei Softgun-Waffen.

Softair-Waffen sehen echten Waffen zum Verwechseln ähnlich. Zwei Exemplare stelle die Polizei am Donnerstag in Stendal sicher.

Stendal - Beamte des Stendaler Polizeireviers haben am Donnerstagnachmittag in der Brüderstraße in Stendal einen bewaffneten Mann festgenommen. Wie Polizeisprecher Dirk Marscheider informiert, hatte der 36-Jährige zuvor Bilder über einen Messenger-Dienst an Bekannte verschickt, auf denen offenbar Waffen zu sehen waren.