Polizei redet lieber erst mit Radfahrern in Stendal, statt gleich Strafen zu verhängen

Die Polizeibeamten Tanja Köhnke und Enrico Pallas kontrollieren Detlef Schmitz in der Stendaler Breiten Straße.

Stendal

Die junge Frau schaut ungläubig: Etwas falsch gemacht auf dem Fahrrad? Sie? Erst als sie die Kopfhörer aus den Ohren nimmt, versteht sie, was Polizeihauptmeister Peter Eigenfeld von ihr will. Auf dem Bürgersteig an der Katharinenkirche darf man nämlich nicht mit dem Fahrrad fahren.

So erkenntnisreich wie für die junge Dame sind die gestrigen Polizeikontrollen für viele Verkehrsteilnehmer im Landkreis. „Unsere Aktion soll alle Verkehrsteilnehmer für die Belange der Radfahrer sensibilisieren“, erklärt Tanja Köhnke. Das beginnt bei zugeparkten Radwegauffahrten und ist bei zu geringem Sicherheitsabstand während eines Überholmanövers nicht zu Ende.

Viele Radfahrer wissenm gar nicht, dass die Breite Straße in Stendal gesperrt ist

Dabei setzen die Beamten auf die Einsicht sowohl der Auto- als auch der Fahrradfahrer. „Viele wissen gar nicht, dass die Breite Straße seit Beginn der Bauarbeiten für Fahrzeuge aller Art gesperrt ist“, sagt Tanja Köhnke. Eine Ausnahme bilden Lieferfahrzeuge. Die dürfen die Einkaufsstraße von 22 bis 10 Uhr befahren. Zu anderen Zeiten ist die Fußgängerzone tabu für jeglichen Fahrzeugverkehr. Mangelnde Ortskenntnis schützt da nicht, wie ein Eislieferant aus der Nähe von Magdeburg erfahren muss. Er darf seine Ware auf eine Sackkarre umladen und zum Empfänger schieben.

Nicht erlaubt ist das Fahren auf dem Bürgersteig auch auf dem Winckelmannplatz. Detlef Schmitz ist zwar seit über 50 Jahren Radfahrer, aber das wusste er noch nicht. Er zeigt sich einsichtig und schiebt sein Rad brav weiter.

Bis 15.30 Uhr kontrollierten die Beamten 122 Fahrzeuge, davon 90 Fahrräder und zwölf Pedelecs. Von den 35 festgestellten Verstößen gehen 29 auf das Konto von Radfahrern. Sechs Autofahrer verstießen gegen die Bestimmungen, davon drei Falschparker.