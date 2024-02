Bei der Premiere von "Das große Heft" am Theater der Altmark in Stendal haben drei Darsteller Verätzungen im Gesicht erlitten.

Stendal - Zwei der drei Schauspieler des Theaters der Altmark in Stendal, die bei der Premiere von „Das große Heft“ am 27. Januar Verätzungen im Gesicht erlitten haben, konnten die Spezialklinik in Halle wieder verlassen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Aussagen zum Grad der Verletzungen stünden aber weiterhin aus.

Die Polizei hatte noch am Premierenabend Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und Proben der verwendeten Schminke und eines ascheähnlichen Gemischs gesichert.

Mit dem Mix hatten sich zwei Schauspielerinnen (40 und 63 Jahre alt) und ein Schauspieler (31) im ersten Teil der Inszenierung Gesichter und Kleidung eingerieben. Bis zur Pause waren die Verätzungen bereits so stark, dass die drei Darsteller ins Krankenhaus mussten und die Aufführung nach der Pause abgebrochen wurde.

Verätzungen bei Theaterpremiere in Stendal - Landeskriminalamt untersucht Proben

Die entnommenen Proben und gesicherten Spuren wurden zur weiteren Untersuchung an den Fachbereich Toxikologie des Landeskriminalamts geschickt. Eine solche Untersuchung könne mitunter mehrere Monate in Anspruch nehmen, teilt die Polizei mit. Ursache für die Verätzungen könnte eine chemische Reaktion des Asche-Gemischs mit dem Theater-Make-up gewesen sein.

Das Verfahren wird vorerst gegen Unbekannt geführt. Bestandteil der weiteren Ermittlungen sei dennoch, „inwieweit eine Person womöglich unter Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt gehandelt haben könnte“. Weitere Erkenntnisse seien bisher nicht bekannt.