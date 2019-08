Auf einem Feld zwischen Busch und Sandauerholz brannte am Mittwochabend ein Traktor bei Mäharbeiten ab.

Sandauerholz (vs) l Bei Mäharbeiten auf einem Feld zwischen Busch und Sandauerholz ist am Mittwoch ein Traktor ausgebrannt. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Was zu dem Brand geführt hat, ist derzeit noch unklar. Der Fahrer konnte sich noch in Sicherheit bringen.

Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 90.000 Euro. Der Schlepper wurde von der Feuerwehr gelöscht. Im Einsatz waren neun Feuerwehrfahrzeuge und 51 Feuerwehrleute der gesamten Gemeinden aus dem Umland.