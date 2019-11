Ein 36-Jähriger verbarriekadierte sich am Freitag in Tangermünde und bedrohte Polizeibeamte.

Tangermünde l Ein 36-Jähriger sorgte am Freitagabendabend und in der Nacht zum Sonnabend für einen Einsatz von Beamten des Stendaler Polizeireviers und Spezialeinsatzkräften in Tangermünde. Gegen 18.20 Uhr hatte der Mann der Rettungsleitstelle gemeldet, dass sich im Konventsteig eine Frau mit Stichverletzungen befände. Die ausgerückte Polizei machte den 36-Jährigen dort in einer Gartenlaube ausfindig. Er bestätigte seine Angaben, verweigerte den Beamten jedoch den Zutritt zur Laube und barrikadierte sich darin.

Schlagring und Beil

Als die Beamten sich Zutritt zur Laube verschaffen wollten, richtete der 36-Jährige eine Schreckschusswaffe auf sie. Unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos konnte er überwältigt werden. Während des Einsatzes wurden der 36-Jährige und mehrere Polizeibeamte leicht verletzt. Eine verletzte Frau oder andere Personen indes befanden sich nicht in der Laube. Stattdessen stießen die Beamten bei der Durchsuchung auf einen Schlagring und ein Beil.

Der 36-jährige Mann wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verstoßes gegen das Waffengesetz, eingeleitet.