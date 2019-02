Mit Spürhunden wurden die Räume des Gymansiums in Stendal durchsucht. Foto: Thomas Pusch

Das Hildebrand-Gymnasium in Stendal musste evakuiert werden. Die Polizei durchsucht das Gebäude.

Stendal l Das Hildebrand-Gymansium musste am Donnerstagmorgen evakiert werden. Gegen 7.53 Uhr war per Mail eine Bomendrohung eingegangen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Zu dem Zeitpunkt des Eingangs der Mail waren bereits viele Schüler und Lehrer in der Schule anwesend. Die Polizei ließ das Gebäude räumen und durchsuchte die Räume mit Spürhunden. Auch die benachbarte private Sekundarschule wurde geräumt.

Die Schüler wurden zentral in der Turnhalle des Winckelmann-Gymansiums an der Moltkestraße versammelt. Die Polizei war parallel damit beschäftigt, die Ernsthaftigkeit der Drohung zu prüfen, wie ein Sprecher mitteilte. Da die Drohung per Mail einging, hofft die Polizei, Rückschlüsse auf den Absender schließen zu können.