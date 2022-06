Polizeiinspektion Stendal: Warum mehr Straftaten bei Kinderpornografie entdeckt werden

Stendal - Das Land Sachsen-Anhalt hat 2021 insgesamt zwar so wenige Straftaten registriert wie seit 1992 nicht mehr, in den einzelnen Regionen sieht es aber nicht immer so rosig aus. Im Landesnorden zum Beispiel, dem Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stendal, musste für das vergangene Jahr ein Plus von 1,6 Prozent bei den Straftaten verzeichnet werden.