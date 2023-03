Günter Kirchner und seine beiden Shetlandponys sind in Bismark (Landkreis Stendal) bekannt. Auch mit 80 Jahren fährt der Büster seine täglichen Touren.

Am Freitagnachmittag (17. März) war der Büster Günter Kirchner (80) wieder mit seinen Shetlandponys in Bismark unterwegs.

Bismark/Büste - Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ob Regen oder Sonnenschein – Günter Kirchner aus Büste ist so gut wie täglich mit seinem Ponygespann in Bismark anzutreffen. Brav traben der 21-jährige „Nando“ und sein elfjähriger Kollege „Max“ auf dem Weg vom Dorf in die Stadt, nichts kann die kleinen Füchse aus der Ruhe bringen.