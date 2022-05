Pop-up-Office im Kreis Stendal hilft Jugendlichen bei der Berufswahl

Die Mobile Jugendberufsagentur wurde in der Adolf-Diesterweg-Sekundarschule in Stendal vorgestellt.

Ashley Engel (links) und Tyron Hamann (rechts) lassen sich im Pop-up-Office in Stendal von Edward Turner beraten.

Stendal - „Ich möchte Krankenschwester, Hebamme oder Therapeutin werden“, sagt die 15-jährige Ashley Engel. „Ich möchte zum Bund oder zur Polizei“, sagt ihr Mitschüler Tyron Hamann. Beide gehören zu den ersten Jugendlichen aus der neunten Klasse der Adolf-Diesterweg-Sekundarschule in Stendal, die das Angebot des neuen Pop-up-Office (dt. provisorisches und vorübergehendes Büro) der mobilen Jugendberufsagentur nutzen. Am Mittwoch, 26. Januar, ist das Projekt in der Sekundarschule vorgestellt worden.