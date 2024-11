Auf der früheren Internetpräsenz der Deichkieker aus Beuster werden Offerten aus dem Rotlichtmilieu unterbreitet. So will der Verein Schmuddelanbietern das Handwerk legen.

Beuster - Strohballen auf einem abgeernteten Getreidefeld am Elbdeich. Dieses idyllische Bild begrüßt Besucher der Internetseite der Beusteraner Deichkieker. Oder sie sehen das Foto einer fast nackten Dame mit eindeutigen Absichten. So etwas kann jeden Verein treffen. Was tun?