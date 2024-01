In der Preußenstraße in Stendal kommt es wegen einer Havarie zu Verkehrseinschränkungen.

Preußenstraße in Stendal wird nach Wasserrohrbruch zur Eisfläche

Der Rohrbruch in der Preußenstraße in Stendal wurde rasch repariert.

Stendal - Mit einem Unimog streuen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Salz in der Preußenstraße in Stendal. Nach einem Rohrbruch am Montag wurde ein Teil der Straße unter Wasser gesetzt und ist bei Minusgraden schnell gefroren. Die Preußenstraße ist vorübergehend zur Eisfläche geworden.