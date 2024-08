Private Grundschule in Stendal feiert 20-jähriges Bestehen

Stendal - Die Bilinguale Grundschule Altmark in Stendal blickt in diesem Jahr auf ihre 20-jährige Geschichte zurück. Das Jubiläum wurde in den vergangenen Wochen zünftig gefeiert, mit einem Konzert, einem Projekt mit dem Zirkus „Blubber“ und gestern offiziell mit einem großen Empfang.