Prozess in Stendal: Bande wollte Altmark mit Drogen überfluten

Sechs Männer hatten einen Plan mit klarem Ziel: Sie wollten wohl die Altmark mit Drogen überfluten. Dafür sitzen fünf von ihnen in Stendal auf der Anklagebank.

Am Landgericht Stendal hat der Prozess gegen die Drogenbande begonnen.

Stendal - Bandenmäßiger Drogenhandel in nicht geringer Menge – diesen Vorwurf erhebt die Staatsanwaltschaft Stendal in ihrer Anklage gegen sechs Männer. Fünf von ihnen stehen jetzt in Stendal vor Gericht. Das Verfahren gegen den sechsten Mittäter, Raffael G., wurde abgetrennt.