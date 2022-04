Prozess in Stendal: Vater soll Tochter missbraucht haben - was die Mutter sagt

Die Mutter eines mutmaßlich sexuell missbrauchten Mädchens äußert sich. Für den angeklagten Vater aus Tangerhütte beginnt der Prozess am Landgericht Stendal.

Stendal - Ein gebürtiger Stendaler, der im Verdacht steht, zwischen Sommer 2019 und März 2020 an seiner damals elfjährigen Tochter in 13 Fällen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben, muss sich seit Donnerstag, 13. Januar, vor der dritten Strafkammer am Landgericht Stendal verantworten.