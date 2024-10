Prozess um Geburtstagsschlägerei am Landgericht Stendal: Angeklagte hoffen auf Zeugen

Am Landgericht Stendal müssen sich fünf Angeklagte wegen einer Geburtstagsschlägerei verantworten.

Stendal. - Verhandlungstag drei am Landgericht Stendal im Prozess um eine eskalierte Geburtstagsfeier im August 2022 in Stendal. Das Gericht hätte gern am Montag, 28. Oktober, Plädoyers gehört. Doch daraus wird nichts. Zwei der fünf Angeklagten möchten noch zusätzliche Zeugen hören, die sie entlasten sollen.