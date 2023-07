Der Prozess um die Paintballattacke am Bahnhof in Seehausen geht in die nächste Runde. Weitere Zeugen wurden im Landgericht in Stendal angehört.

Am Landgericht in Stendal wurde weitere Zeugen zum Paintballangriff in Seehausen verhört.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Der Prozess um die Paintballattacke auf A14-Gegner am Bahnhof in Seehausen am 21. Juni 2021 geht in die nächste Runde. Am 27. Juli wurden zwei weitere Zeugen im Landgericht in Stendal angehört, um Klarheit in den Fall zu bringen.