Psychiatrische Behandlung Zuhause? Im Kreis Stendal gibt es die Möglichkeit dazu

Die Salus-Fachklinik Uchtspringe bietet Hausbesuche an. Welche Betroffenen von psychischen Erkrankungen das Angebot am häufigsten annehmen.

Uchtspringe - Ein Team der Salus-Fachklinik in Uchtspringe schließt seit 2016 eine Versorgungslücke. Sie helfen psychisch kranken Menschen, die eine stationäre Behandlung benötigen, aber das Haus aus verschiedenen Gründen nicht verlassen können, in den eigenen vier Wänden. Rund 500 Personen im Kreis Stendal konnte so bisher geholfen werden.