Pyrotechnik verursacht Feuer auf Festival – Rapper GZUZ muss Konzert abbrechen

Auf dem Musik- und Motocrossfestival, das am Wochenende in Borstel stattgefunden hat, soll ein Brand die Technik derart beschädigt haben, dass mehrere Auftritte danach abgesagt werden mussten.

So idyllisch und beschaulich, wie hier beim Osterfeuer 2022, kennt man den Stendaler Ortsteil Borstel.

Borstel - Der beschauliche Stendaler Ortsteil Borstel war am Wochenende das Ziel mehrerer Tausend Festivalgänger. Der in Borstel ansässige Motorsport Club (MSC) Altmark e.V. hat zum „100 The Challenge“-Festival eingeladen, das von Donnerstag bis Sonntag auf dem Gelände des Motocross-Parks stattfand.