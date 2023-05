Fans historischer Radios, Grammophone und alter Kino-Technik können in Werben im Landkreis Stendal die größte Ausstellung dieser Art in Sachsen-Anhalt besuchen. In einer ehemaligen Brillenfabrik zeigt Rüdiger Haase Geräte aus 100 Jahren Rundfunkgeschichte.

Radio, Telefon und Fernseher: Museum in Werben an der Elbe stellt historische Technik aus

Werben - Dort, wo in Werben einst Linsen und andere optische Instrumente hergestellt wurden, reihen sich heute historische Radios, Fernseher, Grammophone, Telefone und Kino-Technik in vielen Regalen aneinander. „Es ist die größte Ausstellung ihrer Art in Sachsen-Anhalt“, sagt der Inhaber nicht ohne Stolz. Rüdiger Haase ist Sammler historischer Rundfunktechnik. Die ältesten Geräte, die im Museum in Werben an der Elbe in der Räbelschen Straße präsentiert werden, wurden vor etwa 120 Jahren produziert.