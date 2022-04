Raubüberfall auf NP-Markt Stendal: Handyortung soll Täter überführen

Stendal - Es war ein wichtiger, wenn auch kein spektakulärer Verhandlungstag in Sachen Überfall auf einen NP-Markt in Stendal am 17. Juli 2020. Es ging unter anderem darum, anhand von Chatverläufen und Handyortungen nachzuweisen, dass der Angeklagte Linvol Henrique R. M. in Kontakt mit zwei bereits verurteilten Tätern in Kontakt stand. Nicht nur am Tattag, sondern auch vorher und danach. Da sich der Angeklagte bisher nicht zur Sache geäußert hat, muss nun die Anklage nachweisen, dass Henrique R. M. an der Tat beteiligt war.