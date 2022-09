Regenbogenflagge weht nur ein paar Stunden über Stendal

Stendal - Als sechste und in diesem Kalenderjahr letzte sachsen-anhaltische Stadt feiert Stendal am kommenden Wochenende den Christopher-Street-Day (CSD). Nach Schönebeck, Dessau-Roßlau, Salzwedel, Magdeburg und Halle (Saale) werden Schwule, Lesben, Transsexuelle und andere sexuelle Minderheiten am Sonnabend, 1. Oktober, durch die Innenstadt gehen, um für ihre Rechte zu demonstrieren.