Wer mit der Regionalbahn von Stendal nach Rathenow beziehungsweise Berlin möchte, begibt sich auf eine kleine Abenteuerreise. Die Bahn ist mit dem Ansturm an Reisenden überlastet und arbeitet an Lösungen.

Bahnchaos in Stendal - Verbindung nach Rathenow/Berlin platzt aus allen Nähten

Überlasteter Nahverkehr in Richtung Berlin: Eine Bahnbegleiterin erklärt Reisenden, dass es auf der Verbindung nach Rathenow nicht genug Platz gibt. Viele müssen auf Schienenersatzverkehr ausweichen.

Stendal - Die Zugbegleiterinnen am Stendaler Hauptbahnhof blicken auf einen Ansturm an Bahnreisenden, die alle in eine Richtung wollen: Rathenow/Berlin. „Da kommen sie“, sagt eine der Frauen mit ernster Stimme. Die Regionalbahn hat nicht genug Platz für alle Reisenden. Die Bahnmitarbeiterinnen beginnen, ihren Notfallplan umzusetzen.