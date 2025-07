Hassel - Bis eben hat Katrin Telle ruhig und besonnen gesprochen. Doch dann fließen die Tränen. Das Pony Sandy ist tot. Wie eine Walze der Zerstörung ist der Sturm am 26. Juni über die Reithalle der gemeinnützigen Chausseehaus-Gesellschaft gefegt.

Abgedecktes Dach fliegt 100 Meter weit

Gewaltige Kräfte müssen gewirkt haben. Das Dach der Reithalle wurde abgedeckt und fast 100 Meter weit fortgeschleudert. Im Inneren liegen Ziegelsteine. Sie bildeten vor der Katastrophe den Giebel. Das Schleppdach, unter dem Stroh und Heu für die Pferde lagern, ist zusammengebrochen. Es hat einen Traktor unter sich begraben. Ein kleines Häuschen, das auf einer der Pferdekoppeln stand, hat der Sturm dem Erdboden gleichgemacht. Auf dieser Koppel hat Katrin Telle auch das 13 Jahre alte Pony gefunden.

Der Sturm vom 26. Juni hat die Reithalle und Nebengebaäude der Chausseehaus Hassel gGmbH zerstört. Foto: Andreas König

„Wir wurden wirklich hart getroffen“, sagt Chausseehaus-Geschäftsführerin Elke Klaus. Sie war gerade im Auto unterwegs, als sie die Schreckensnachricht aus der Heimat ereilte. „Die Reitförderung ist sehr wichtig für unsere Bewohner“, sagt die Chefin.

Ohne Strom und Wasser

Die Nähe zu den Tieren bewirkt bei Menschen mit Behinderung viel Gutes: Sie entspannen sich, schenken den großen Tieren ihr Vertrauen und ihre Zuneigung. Wenn die Berührungsängste überwunden sind, genießen sie es, eins mit dem Vierbeiner zu werden und fest im Sattel zu sitzen.

Der Sturm hat den Giebel der Reithalle teilweise einstürzen lassen. Foto: Andreas König

Das alles ist jetzt in Gefahr. „Wir haben keinen Strom und kein Wasser mehr hier draußen. Die Gebäude dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht betreten“, sagt Elke Klaus. Hinzu kommt, dass die Futtervorräte und der Traktor, mit dem sie transportiert wurden, unter den Trümmern des Schleppdachs begraben sind.

Zukunft des Therapiereitens steht in den Sternen

„Die Gebäude und die Flächen haben wir gemietet“, berichtet Elke Klaus. Die Vermieterin sitzt in Niedersachsen. Sie hat schon einiges in die Wege geleitet, aber ob die Reittherapie jemals wieder so angeboten werden kann wie bisher, steht in den Sternen. Trotz der widrigen Bedingungen werden die Bewohner des Chausseehauses zur Therapie in Richtung Reithalle gebracht.

Ein Statiker habe sich die Gebäude bereits angesehen und ein Betretungsverbot ausgesprochen, sagt die Chefin. „Bis das alles geklärt ist und die Versicherung den Schaden reguliert, dürfte es noch eine Weile dauern“, vermutet sie. Um das Angebot aufrechterhalten zu können, muss eine Zwischenlösung her.

Gesellschaft steht finanziell unter Druck

„Wir haben noch eine Fläche in unmittelbarer Nähe des Chausseehauses“, sagt Elke Klaus. „Dorthin möchten wir die Pferde, das Futter und was sonst noch dazugehört bringen.“

Ein Traktor wurde vom eingestürzten Schleppdach zerstört. Foto: Andreas König

Solch ein massiver Schaden würde jeden an die Grenzen des Leistbaren führen. Die Chausseehaus gGmbH als Wohnheim und Werkstatt für Menschen mit Behinderung leidet zudem daran, dass die Zuweisungen des Landes Sachsen-Anhalt stark gekürzt wurden. „Wir würden uns daher sehr freuen, wenn uns Bürger und Unternehmen mit Spenden unterstützen könnten“, sagt Elke Klaus. Erste Aufrufe in den sozialen Medien hatten bereits Erfolg.

Erste Spenden eingegangen

Die Bewohner des Chausseehauses lieben die Pferde. In Folge des Sturms, der über die Reithalle tobte, wurde ein Tier getötet. Foto: Andreas König

„Ich hatte neun Rückmeldungen per Whatsapp, drei davon haben Spenden von insgesamt 1.750 Euro zugesagt. Meine Freundin hat sogar 1.000 Euro gespendet“, sagt Elke Klaus. Sie freut sich sehr über diese Hilfsbereitschaft. Allerdings braucht das Chausseehaus noch mehr Geld, wenn sie ihr Angebot aufrechterhalten will.

Leblosen Körper gefunden

Ob ein neues Pferd angeschafft werden kann, das Pony Sandys Platz einnimmt? Das ist derzeit noch völlig ungewiss. Den Abschied von dem verunglückten Tier muss Katrin Telle ohnehin erst einmal verarbeiten. „Nach dem schrecklichen Sturm sind wir sofort zur Reithalle raus und da lag Sandy“, erinnert sich die Reittherapeutin. Gemeinsam mit Kollegen hat sie den leblosen Körper auf eine Plane gehievt und dann zum Abtransport gezogen.

Die Bewohner des Chausseehauses haben die Sturmschäden und ihre Folgen offenbar noch gar nicht richtig realisiert. Sie streicheln die verbliebenen Pferde und hoffen, bald wieder reiten zu können.