Rekruten der Bundeswehr unterstützen das Hospiz in Stendal

Die Havelberger Panzerpioniere haben den symbolischen Spendenscheck an das Hospiz in Stendal übergeben.

Stendal/Havelberg - Drei Monate ist es her, dass der dritte Ausbildungszug des Panzerpionierbataillons 803 in Havelberg die Grundausbildung begann. Schon damals regte Oberfeldwebel Ronny Häublein an, dass die 36 Rekruten sich nicht nur in militärischen Dingen fit machen, sondern auch etwas Karitatives auf die Beine stellen sollen. Eine Spendensammlung zum Beispiel. „Wir haben ja auch einen Erziehungsauftrag, der übers rein Militärische hinausgeht“, begründet Ronny Häublein die Aktion.