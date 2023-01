Repair-Café Stendal: Ehrenamtliche reparieren, statt wegzuwerfen

Toaster, Föhn oder Akkubohrschrauber wollen nicht mehr so richtig? Im Repair-Café in Stendal bekommen die defekten Geräte eine zweite Chance.

Wenn es reparabel ist, bekommen es die Tüftler im Repair-Café in Stendal auch wieder hin.

Stendal - Bei der Wiedereröffnung des Repair-Cafés in Stendal war der Andrang am Dienstag, 17. Januar, so groß wie nie. Insgesamt brachten die Besucher 33 Geräte vorbei, die wieder flottgemacht werden sollen.