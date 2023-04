Das Repair-Café in Stendal ist das älteste in Sachsen-Anhalt. Um noch mehr Geräte reparieren zu können, haben die Ehrenamtlichen einen ganz großen Wunsch.

Repair-Café Stendal - So wollen die Tüftler leichter an Ersatzteile kommen

Stendal - Bei Hobbytüftlern ist es gängige Praxis: Wenn ein technisches Gerät repariert werden muss, wird in ausrangierten Geräten geschaut, ob sich ein passendes Ersatzteil findet, ein Schalter, ein Motor, ein Stecker, eine Sicherung, ein Anschlusskabel. Die Ehrenamtlichen vom Stendaler Repair-Café würden es auch gern so machen – doch was sich so einfach anhört, ist nicht immer so leicht umsetzbar.