Reparaturen in den Tiefen der kleinen Hallstraße in Stendal

In den Straßen Stendals hat sich ein neues Bauloch aufgetan.

In der kleinen Hallstraße in Stendal werden Abwasserrohre repariert.

Stendal - Die kleine Hallstraße in Stendal ist am Montag, 16. Januar, zur Baustelle geworden. Wer von der Poststraße in Richtung Markt oder umgekehrt spaziert, wird von einem Bauloch „begrüßt“.