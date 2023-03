Zu einem Open-Air-Rockkonzert laden am Sonnabend, 20. Mai, fünf Tangermünder Bands ein. Die Idee dazu hatte Dieter Podubrin, bekannt unter dem Namen „Püschi“. „Alle Tangermünder Rockbands auf eine Bühne zu holen und zusammen dem Publikum live ein Konzert zu präsentieren“, das ist es, was er und seine Musikerkollegen wollen.

Rocknacht mit Tangermünder Bands direkt am Fluss

Tangermünde - Gefasst und weiter verfolgt wurde der Entschluss bei einer der Proben in den vergangenen Monaten. Denn: Die Tangermünder Bands treffen sich regelmäßig an einem gemeinsamen Ort zum Musikmachen. Und in dieser Runde wurde die Idee geboren, genau eine solche Rocknacht auf die Beine zu stellen.