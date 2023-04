Kaffee und Genuss: Vor sieben Monaten hat der Verein Lebenshilfe für behinderte Menschen eine Rösterei in Stendal übernommen. Was macht sie so besonders?

Stendal - „Es liegt was in der Luft, ein ganz besonderer Duft...“ Man möchte direkt diesen Schlager aus den 50er Jahren anstimmen, als er einem in die Nase steigt: dieser ganz besondere Duft in der Rösterei „Besonders“ in Stendal. Es riecht nach frisch geröstetem Kaffee. Kein Wunder, denn nur wenige Meter vom Eingang entfernt holt Jens-Uwe Schulz gerade die fertigen Bohnen aus dem Röster. Dann ruft er Sirka Heinemann.