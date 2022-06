Röxer klagen über Verkehrslärm und Steinschlag an Gardelegener Straße

Die Gardelegener Straße im Stendaler Stadtteil Röxe wurde im Mai saniert. Doch während im unbewohnten Teil an der B 188 neuer Asphalt aufgebracht wurde, rollt der Verkehr am Ortsausgang teils mit 70 Stundenkilometern über Splitt. Die Anwohner sind genervt.

Kaum ein Autofahrer hält sich an der Gardelegener Straße an die vorgeschriebenen 30 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Stendal - Fast den gesamten Mai über wurde gebaut an der Gardelegener Straße in Stendals Südwesten. Die Sanierung war nötig geworden, weil Gardelegener, Dahlener und Röxer Straße zuvor als Teil der Umleitungsstrecke überdurchschnittlich beansprucht wurden, als 2020 die Ortsdurchfahrt Uenglingen an der Landesstraße 15 saniert wurde. Vom Ergebnis der Straßenbauarbeiten sind Bewohner der Gardelegener Straße aber enttäuscht.