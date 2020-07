Von den Dächern in den Produktionshallen der historischen Gießerei an der Tangerhütter Industriestraße sind oft nur Rudimente geblieben. Archivfoto: Birgit Schulze

Nach dem Gezerre um die alten Gießereihallen in Tangerhütte will der Bürgermeister ein neues Votum vom Stadtrat.

Tangerhütte l Die historischen Gießereihallen in Tangerhütte hatten schon Ende 2019, als es um einen Verkauf für einen Euro oder eine kurzfristig ins Spiel gebrachte Sanierung für sechs Millionen Euro ging, für Diskussionen gesorgt. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) bringt sie jetzt – acht Monate später – mit einer Pressemitteilung seines Büros wieder ins Gespräch. „Ob die Idee jetzt eine Chance hat, dazu hat sich der Stadtrat noch nicht geäußert“, lässt er bekanntgeben.

Und weiter: „Unklar ist auch, ob die Unternehmensgruppe noch für das Projekt zur Verfügung steht.“ Das ließ sich schnell aufklären: Auf Volksstimme-Nachfrage beim damaligen Initiator der Schulungsraum-Idee, einem größeren Unternehmen in Tangerhütte, das über Partner die Eigenmittel für das 6-Millionen-Euro-Vorhaben organisieren wollte, aber nicht namentlich genannt werden möchte, heißt es jetzt, die Idee sei längst vom Tisch. Man habe das Vorhaben nach Magdeburg verlagert, nachdem der Stadtrat dieses nicht befürwortet hatte.

Gießereihallen für einen Euro verkauft

Nachdem jetzt für den zunächst in den Industrie­hallen ins Auge gefassten Neubau eines Modelllagers für das Tangerhütter Traditionsunternehmen „TechnoGuss“ (Volksstimme berichtete) eine andere Lösung gefunden wurde, heißt es nun aus dem Tangerhütter Rathaus: „Am Anfang des Jahres gab es Streit über die Wahl des Grundstückes. Der Stadtrat hatte die Gießereihallen für einen Euro an die Investoren verkauft. Der Bürgermeister musste dem Beschluss widersprechen, da das Verfahren nicht ordnungsgemäß abgewickelt wurde, die Kommunalaufsicht hat den Beschluss des Stadtrates aufgehoben. Am Ende haben die Investoren ihr Kaufangebot zurückgezogen.“

Dieser Darstellung widerspricht Stadtratsvorsitzender Werner Jacob (CDU) auf Volksstimme-Nachfrage: „Der Stadtrat hat dem Verkauf zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, den Kauf zu beurkunden. Erst terminliche Zwänge durch das Hinauszögern dieses Verkaufs vonseiten der Verwaltung haben die Investoren dazu gebracht, von ihrem Vorhaben Abstand zu nehmen“, erläutert er.

Darüber hinaus sei seines Wissens auch nicht der Verkauf selbst beanstandet worden, sondern das Verfahren, erläutert Jacob weiter. Dabei sei es um eine nicht erfolgte gesonderte Prüfung von „Unter-Wert-Verkäufen“ durch die Verwaltung gegangen, erklärt er.

30 Jahre lang keine Kaufinteressenten

30 Jahre lang hatte sich kein Käufer für die immer weiter verfallenden Ruinen interessiert. Als zwei junge Männer aus Tangerhütte das Objekt an der Industriestraße und eine angrenzende Fläche kaufen wollten, um unter Einhaltung des Denkmalschutzes ein Modelllager für die benachbarte „TechnoGuss“ zu bauen, wurden sie nach eigenen Aussagen immer wieder hingehalten. Schon 2018 soll es auch einen Kauf­antrag für die nun vor kurzem verkaufte Freifläche gegeben haben, auf den die Stadt damals nicht reagierte. Erst danach kamen die Investoren auf die Idee, die Gießereihallen zu kaufen.

Gegen eine im November 2019 von der Fraktion „WG Zukunft“ eingeforderte Entscheidung über den Verkauf der Hallen, weil Zeit und Gießerei drängten, legten sowohl der Bürgermeister als auch Stadtrat Frank Dreihaupt (UWGSA) Widerspruch ein. Dreihaupt ist zugleich Vorsitzender des Vereins „Aus einem Guss“, über den plötzlich Eigenmittel für eine Sanierung der Hallen durch die Stadt vonseiten eines kurzfristig ins Gespräch gebrachten Unternehmers fließen sollten.

Gießerei-Gelände überwuchert

Nach einem zweiten Beschluss, das kontaminierte und überwucherte Areal zu verkaufen, gab es keinen weiteren Widerspruch des Bürgermeisters, obwohl er bei einem Verstoß gegen den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz gesetzlich dazu verpflichtet gewesen wäre. Das kreidete ihm auch die Kommunalaufsicht in einem späteren Schreiben, das den Stadtratsbeschluss beanstandete, an.

Durch eine versehentlich an alle Stadträte versandte Mail Dreihaupts wurde damals auch bekannt, dass es Absprachen des Bürgermeisters über das Angebot für die Nutzung als Schulungsraum und das Einbringen der Idee über die UWGSA gegeben hatte. Von einem schweren Vertrauensbruch des Bürgermeisters, „hinter dem Rücken des Stadtrates Dinge zu forcieren und durchzusetzen“ wurde damals im Stadtrat gesprochen.

Die Käufer traten nach eigenen Angaben von ihrem Vorhaben unter anderem deshalb zurück, weil ein Fällen der Bäume in der Industrieruine vor dem 1. März (Fällverbote wegen Vogelschutzes) zeitlich kaum noch möglich gewesen wäre. Aber auch zusätzliche Forderungen (es war von einem „Knebelvertrag“ die Rede) ließen sie bereits Mitte Februar von dem lange diskutierten Projekt Abstand nehmen. Erst danach beanstandete die Kommunalaufsicht den Verkaufsbeschluss.

Verantwortung beim Stadtrat

Der Bürgermeister sieht jetzt die Verantwortung für den weiteren Umgang mit den Industriehallen beim Stadtrat: „Im Herbst vergangenen Jahres hatte der Stadtrat auch darüber zu entscheiden, ob die Hallen im Rahmen einer Städtebau-Förderung zu einer Schulungseinrichtung ertüchtigt werden könnten. Eine Unternehmensgruppe wollte dazu die erforderlichen Eigenanteile bereitstellen und so das Projekt mit einem Umfang von sechs Millionen Euro möglich machen. Die Idee fand keine Mehrheit. Der Antrag zur Förderung kann bis Oktober 2020 gestellt werden. Ob die Idee jetzt eine Chance hat, dazu hat sich der Stadtrat noch nicht geäußert“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Stadtrat sei allerdings bisher auch nicht noch einmal mit dem Vorhaben konfrontiert worden, macht der Stadtratsvorsitzende im Volksstimme-Gespräch klar. „Das Thema war schon deshalb vom Tisch, weil es damals hieß, man könne nur bis zum 21. Januar Fördermittel beantragen. Außerdem waren die Antworten, die wir damals bekamen, viel zu schwammig und nicht dazu geeignet, dieses Projekt überhaupt weiter zu verfolgen“, so Jacob.