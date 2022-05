Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Landesregierung entscheidet über Absage

Das Schicksal des Sachsen-Anhalt-Tages 2022 in Stendal entscheidet sich am Dienstag, 25. Januar, in Magdeburg.

Stendal/Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung will nach Volksstimme-Informationen bei ihrer Kabinettssitzung am Dienstag, 25. Januar, über den Sachsen-Anhalt-Tag 2022 in Stendal entscheiden. Aus dem Stendaler Rathaus und aus der Staatskanzlei in Magdeburg hatte es in den vergangenen Tagen Aussagen gegeben, nach denen eine Absage für dieses Jahr als wahrscheinlich gilt.