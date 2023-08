Stendal - Kritik an der Erneuerung des Mittelstreifens auf der Bundesstraße 188 zwischen Tangermünde und Stendal übt der Kreisverband Stendal von Bündnis 90/Die Grünen. Vor allem die Beseitigung des Grünstreifens zwischen den Richtungsfahrbahnen stößt den Grünen sauer auf.

Dazu äußerst sich Christian Hauer, Mitglied im Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen Altmark: „Diese Flächenversiegelung muss gestoppt werden. Der Klimawandel macht uns in der Altmark sehr zu schaffen und somit ist es völlig unangemessen, neue Flächen zu versiegeln.“

Lesen Sie auch: Nur Tempo 50 zwischen Stendal und Tangermünde? Das ist der Grund

Hauer ergänzt: „Seit dem ersten Dürrejahr 2018 wissen wir, dass kein Regentropfen mehr verloren gehen darf. Wenn es regnet, muss das Wasser versickern können. So gibt es inzwischen einen breiten Konsens, sogar Flächen zu entsiegeln. Auch sogenannte „Schwammstädte“, in denen Wasser gespeichert wird, sind zunehmend im Gespräch. Die geplante Asphaltierung an der B 188 würde dieses Ziel der Flächenentsiegelung konterkarieren und nicht zur Anpassung an den Klimawandel beitragen.“

Grünstreifen sind wichtig für das Mikroklima

Laut Hauer wird sich der bündnisgrüne Kreisverband zum Stopp der Flächenversiegelung an die Landesstraßenbaubehörde und an den Oberbürgermeister von Stendal, Bastian Sieler (parteilos) wenden.

„Ein Grünstreifen wird längst nicht so heiß wie Asphalt und ist positiv für das Mikroklima“, argumentiert Christian Hauer. „Ein Grünstreifen ist auch Lebensraum für Pflanzen und Insekten. Neben der Versickerung zwei weitere wichtige Gründe, um die Versiegelung zu stoppen. Herr Sieler und seine Verwaltung sind schon in der Vergangenheit neue Wege bei der Grünpflege gegangen. Ich gehe davon aus, dass sie Hinweise geben können, wie der Grünstreifen sowohl optisch ansprechend als auch mit geringem Aufwand gepflegt werden kann“, hofft Hauer.

Allerdings kann das Vorhaben an der Zuständigkeit für die Arbeiten an der B188 scheitern. Auftraggeber der Arbeiten ist die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Die wiederum hat die Arbeiten in Auftrag des Bundes ausgeschrieben. Wie der Name bereits sagt, ist der für die Bundesstraße 188 zuständig.

Das Argument für das Asphaltieren des Grünstreifens ist der niedrigere Pflegebedarf. Derzeit sind Mitarbeiter der Baufirma dabei, die alten Leitplanken zu entfernen. Die Arbeiten sollen sich bis Ende September hinziehen. Sie schlagen mit rund 1,3 Millionen Euro zu Buche.