Seit 2017 wird im Diesterweg-Gymnasium Tangermünde gebaut. Nach vielen Monaten Pause geht es jetzt in die letzte Runde. Das Dachgeschoss wird ausgebaut. Und es passiert noch mehr.

Sanierung des Tangermünder Gymnasiums geht in die letzte Runde

Tangermünde - Bauarbeiten an der größten Schule der Kaiser- und Hansestadt sind beinahe schon Alltag. Mittlerweile geht die Sanierung des Schulgebäudes in das siebte Jahr. So lange stehen auch schon Container als Klassenzimmerersatz auf dem Areal.