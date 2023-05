Wie kam der Schadewachten in Stendal zu seinem Namen? Silke Junker vom Altmärkischen Museum hat mehrere Theorien zusammengetragen.

Schadewachten in Stendal - Fünf Theorien zur Herkunft eines umstrittenen Straßennamens

Eine alte Postkarte vom Altmärkischen Museum zeigt den Schadewachten in Stendal noch mit dem Zusatz „Straße“.

Stendal - Eine Sache nimmt Silke Junker vom Altmärkischen Museum gleich vorweg, bevor sie über die Namensherkunft der Straße Schadewachten in Stendal spekuliert: „Der Schadewachten zählt wohl zu den umstrittensten Straßen in Stendal, wenn es um die Namensherkunft geht.“ In der Forschung werden daher zahlreiche kontroverse Diskussionen darüber geführt.