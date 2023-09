Der Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft, Daniel Jircik, erläutert auf einer Rundfahrt, was 2023 neu geschaffen und zukünftig geplant ist wie hier ein neues attraktives Wohngebiets in Stadtsee, angrenzend an den Ortsteil Wahrburg.

Foto: Regina Urbat