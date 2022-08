Schlaflose Nächte in Stendal wegen Motocross und Musikfestival

Das 100 the Challenge-Festival, das am Wochenende von 5000 Menschen besucht wurde, sorgt weiter für Gesprächsstoff in Stendal. Das Feuer, das die Bühnentechnik irreparabel beschädigt hat, war scheinbar fremdverschuldet. Nun häufen sich aber die Beschwerden wegen zu hoher Lärmbelästigung.

Auf dem Musik- und Motocrossfestival "100 the Challenge" in Borstel schauen Besucher einem Motocrossrennen zu

Borstel/Stendal - Das Fazit des „100 the Challenge Festival“, das der MSC Altmark am Wochenende auf dem Gelände des Motocrossparks in Borstel ausgerichtet hat, muss wohl durchwachsen ausfallen. Wegen drei übereinandergestapelter und angezündeter Mofas musste die Polizei am Sonntagmorgen anrücken. Bereits in der Samstagnacht hatte die Konzerttechnik der Hauptbühne aus zunächst ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Der Rapper GZUZ konnte deshalb seinen Auftritt nicht wie geplant zu Ende bringen.