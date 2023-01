Schlappe für Deutschland Tour - Stendal bremst Radsportler aus

Warum die Hansestadt nicht Etappenziel der Deutschland Tour werden will und kann.

Stendal - Radsportprofis, die durch Stendals Innenstadt rasen, Tausende jubelnder Fans und ein Tag, der sich wie ein Stadtfest anfühlt – all das wird es im Jahr 2023 nicht geben. Die Gründe hinter der Absage der Deutschland Tour in Stendal werfen die Frage auf, ob sich die Hansestadt in den kommenden Jahren überhaupt ein Großereignis leisten kann.